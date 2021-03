Highlights e gol Perugia-Sambenedettese 1-1 | Serie C 2020 2021 | girone B VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valido per la ventottesima giornata delB della. Al gol di Murano risponde nel primo tempo la punizione magistrale di Lombardo. Termina dunque a cinque ladi vittorie consecutive del, che fallisce l’aggancio al Padova in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima. La Samb invece interrompe a tre ladi sconfitte consecutive, fermandola a tre: i rossoblù rimangono in piena zona playoff, a +3 dall’11esimo posto. SportFace.