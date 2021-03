Formula 1 - Alpine | Brivio | Il podio è un obiettivo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Con la presentazione della A521, inizia l'avventura dellain1. E, contestualmente, inizia anche quella di Davidenel ruolo di racing director del team francese. L'ex team manager di Yamaha e Suzuki in MotoGP ha accettato questa nuova sfida, conscio del fatto che la F.1 è un mondo assai più complesso rispetto al Motomondiale, sotto ogni punto di vista. Un faro per il team.arriva in1 con un grande bagaglio d'esperienza, senza però perdere la sua proverbiale umiltà. "Direi che ho molto da imparare e capire", ha esordito. "Ma per me la1 è stata da sempre un sogno e iniziare un nuovo capitolo della mia carriera in un ambiente nuovo è decisamente entusiasmante". La figura diè stata fortemente voluta dal ceo di Groupe ...

03/03/2021 - 02:23 Presentata ieri, oltre alla Mercedes, anche la nuova Renault di1 che in questa stagione torna all'antico recuperando il marchiocon i più eleganti colori della bandiera francese, con il blu predominante, al posto del precedente binomio giallo nero. ...Nei giorni scorsi il presidente della1 Stefano Domenicali aveva spiegato che l'intenzione dei vertici della categoria era quella ...format del weekend è stato il direttore esecutivo, ...L'ex team manager Suzuki sta per vivere la sua prima stagione in F1 con Alpine: lasciare la MotoGP non è stato facile, ma Davide sentiva di dover cogliere questa opportunità ...La casa francese ha scelto il pilota russo, appiedato da Alpha Tauri a fine 2020, come riserva di Alonso e Ocon per questo Mondiale 2021 ...