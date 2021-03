Fantasian | dai creatori di Final Fantasy un RPG unico realizzato interamente di diorami – VIDEO

(Di mercoledì 3 marzo 2021)ha tutto ciò che ci si aspetta da una nuova esperienza di Hironobu Sakaguchi. Il creatore della seriesta ancora una volta realizzando un gioco di ruolo che si svolge in un vasto mondo, con combattimenti a turni e incentrato su una missione che ci porterà ad esplorare un intero mondo. Troveremo anche una nuova colonna sonora del famoso compositore – e frequente collaboratore di Sakaguchi – Nobuo Uematsu. Ma ciò che rendedavvero speciale è chiaro da un solo screenshot: il mondo di gioco ha un’atmosfera unica perché è costruito da piccolifatti a mano. “Volevamo davvero catturare quel tocco e quel fascinoche si trova solo in questi“, ha dichiarato ...

ha evidenti richiami all'immaginario dei primi Final Fantasy, dai modelli dei personaggi agli stravaganti vestiti colorati. Sakaguchi ha sottolineato che la volontà di tornare a creare un ..., il nuovo titolo realizzato dal padre di Final Fantasy, arriverà in esclusiva sul servizio in abbonamento di ...