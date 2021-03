Draghi sceglie i migliori esperti, il Pd adotta il metodo grillino (e i suoi se ne vanno) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mario Draghi nomina rapidamente esperti nelle posizioni chiave. All’opposto, il Partito democratico allontana da sé i pochi esperti che militano nei suoi ranghi: prima Maurizio Martina, esperto di agricoltura che se ne è andato alla Fao; poi Pier Carlo Padoan, esperto economista che ha preferito la presidenza di UniCredit al seggio in Parlamento; ora Marco Minniti, il migliore esperto di progettualità sulla sicurezza, con un ampio respiro internazionale, che ha preferito Leonardo alla Camera. C’è un perché, c’è un metodo dietro a questa inusitata – e senza precedenti – serie di abbandoni del Partito democratico da parte dei suoi – ormai pochi – esperti. Ed è opposto al “metodo Draghi”. Per capire questa patologia che sta colpendo il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Marionomina rapidamentenelle posizioni chiave. All’opposto, il Partito democratico allontana da sé i pochiche militano neiranghi: prima Maurizio Martina, esperto di agricoltura che se ne è andato alla Fao; poi Pier Carlo Padoan, esperto economista che ha preferito la presidenza di UniCredit al seggio in Parlamento; ora Marco Minniti, il migliore esperto di progettualità sulla sicurezza, con un ampio respiro internazionale, che ha preferito Leonardo alla Camera. C’è un perché, c’è undietro a questa inusitata – e senza precedenti – serie di abbandoni del Partito democratico da parte dei– ormai pochi –. Ed è opposto al “”. Per capire questa patologia che sta colpendo il ...

