DAZN Group Announces Appointment Of Kevin Mayer As Chairman Of The Board

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ... March 3, 2021 /PRNewswire/ -, the leading global sports streaming platform, today ... 'It's the ideal moment to transition the company into its next phase of growth. Having worked closely ...

sportli26181512 : #Media #Notizie Kevin Mayer nominato presidente di Dazn Group: DAZN Group, la principale piattaforma globale di str… - blogLinkes : Sir Leonard Blavatnik, il nuovo zar della serie A amico di Scaroni: chi è il patron di Dazn group - blogLinkes : Sir Leonard Blavatnik, il nuovo zar della serie A amico di Scaroni: chi è il patron di Dazn group -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN Group

Zazoom Blog

Comunicato stampa AdnKronos - cultura - e - tempo - libero - John Skipper to Remain on Board of Directors and Serve as Strategic Adviser LONDON and NEW YORK, March 3, 2021 /PRNewswire/ -, the leading global sports streaming platform, today announced Kevin Mayer has been appointed Chairman of the Board of Directors. With more than three decades of executive experience in the ......57 euro (in una lettera alla Lega Calcio, Sky ha chiesto di verificare che un accordo tra Telecom Italia esui diritti della Serie A non sia contrario alla concorrenza). Giudizio add ...DAZN Group, la principale piattaforma globale di streaming sportivo, annuncia l’ingresso di Kevin Mayer nel Consiglio di amministrazione in qualità di Presidente. Con oltre tre decenni di esperienza d ...John Skipper to Remain on Board of Directors and Serve as Strategic Adviser LONDON and NEW YORK, March 3, 2021 /PRNewswire/ -- DAZN Group, the leading ...