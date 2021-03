Controlli finanza nel napoletano: confisca di beni a una società di import-export (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una società di import-export che opera nel settore degli imballaggi e del confezionamento di generi alimentari, con sede nel comune di Sant’Antonio Abate in provincia di Napoli, ha avuto una confisca da parte della Guardia di finanza di Torre Annunziata pari a 400.000 euro. In seguito ad accertamenti da parte dalla compagnia della Guardia di finanza di Castellammare di Stabia era emerso che la società aveva omesso il versamento dei contributi ai propri dipendenti. La condotta illecita emersa, oltre al1’indebito risparmio d’imposta, ha consentito all’impresa di collocarsi sul mercato in una posizione di rilievo nello specifico settore commerciale distorcendo le regole della libera concorrenza. Questo provvedimento ha portato al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unadiche opera nel settore degli imballaggi e del confezionamento di generi alimentari, con sede nel comune di Sant’Antonio Abate in provincia di Napoli, ha avuto unada parte della Guardia didi Torre Annunziata pari a 400.000 euro. In seguito ad accertamenti da parte dalla compagnia della Guardia didi Castellammare di Stabia era emerso che laaveva omesso il versamento dei contributi ai propri dipendenti. La condotta illecita emersa, oltre al1’indebito risparmio d’imposta, ha consentito all’impresa di collocarsi sul mercato in una posizione di rilievo nello specifico settore commerciale distorcendo le regole della libera concorrenza. Questo provvedimento ha portato al ...

