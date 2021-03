“Ci hanno chiuso a Uboldo”: petizione chiede di modificare il rondò di Saronno (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non si rassegnano i residenti al confine con Saronno: l’isolamento nel quale vivono nell’ultimo tratto di via Ceriani a Uboldo li spinge a riproporre le modifiche della rotonda del viale Europa, dove sono obbligati ad andare in un’unica direzione: verso Origgio e Caronno Pertusella. Così come progettato, infatti, il rondò è monco, perché impedisce la td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non si rassegnano i residenti al confine con: l’isolamento nel quale vivono nell’ultimo tratto di via Ceriani ali spinge a riproporre le modifiche della rotonda del viale Europa, dove sono obbligati ad andare in un’unica direzione: verso Origgio e Caronno Pertusella. Così come progettato, infatti, ilè monco, perché impedisce la td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

StefyGuendaFan : @SaraLoBue3 Una volta chiuso il discorso della dottoressa, non le hanno chiesto ulteriormente di Tommaso è lei che… - leleunz77719427 : RT @wolfPris: La tua libertà finisce dove invadi e recinti la mia: hanno chiuso e contingentato gli ingressi in darsena (Navigli Milano), e… - Bix46581704 : RT @DottAngeloC: @riktroiani Il covid ha sempre infettato oltre i 6m al chiuso. Lo so da un ECM che ho fatto a febbraio 2020. La scusa che… - mkussumihotmai1 : RT @fulvio_oscar: 24 febbraio alle 4:30 ESTL'opzione Quantum Financial System è stata attivata. Alle 10 del mattino EST di quel giorno hann… - jesuuves : HANNO CHIUSO DI NUOVO I PARRUCCHIERI ???? -