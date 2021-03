Caso Ibra, l’Uefa apre un procedimento su Stella Rossa-Milan (Di mercoledì 3 marzo 2021) l’Uefa apre ufficialmente procedimento disciplinare sulla Stella Rossa per la partita contro il Milan, dopo la prima indagine, sugli insulti razzisti a Ibrahimovic e non solo. “A seguito di un’indagine disciplinare condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA, è stato avviato un procedimento disciplinare in conformità con l’Articolo 55 (1) (d) del Regolamento Disciplinare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021)ufficialmentedisciplinare sullaper la partita contro il, dopo la prima indagine, sugli insulti razzisti ahimovic e non solo. “A seguito di un’indagine disciplinare condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA, è stato avviato undisciplinare in conformità con l’Articolo 55 (1) (d) del Regolamento Disciplinare L'articolo

