Caduta dei capelli? La soluzione potrebbe essere uno shampoo per cavalli (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vale proprio la pena dirlo, beauty & beyond. Il mondo della bellezza dei capelli non solo si evolve, riesce addirittura a trovare escamotage - che funzionano - anche in contesti apparentemente impensabili. E in questo caso, non state per leggere un post della fantomatica rivista cavalli e segugi. No. La nuova mania che impazza nell'universo bellezza è un prodotto alquanto singolare, ovvero lo shampoo per cavalli, a uso umano. Andiamo con ordine. Mane 'n Tail nasce come marchio di shampoo e balsami pensati per la cura delle crine dei cavalli, nato intorno agli anni Novanta in una fattoria a conduzione familiare - dei Katzev - nel New Jersey. Ogni appassionato di cavalli ha spesso il singolare rituale di testare i prodotti su di sé prima di trattare l'animale, ...

