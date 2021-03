Anzio, ecco come assicurarsi il parcheggio nonostante i lavori in corso e… non pagare l’occupazione del suolo pubblico (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che trovare parcheggio in centro ad Anzio sia difficile non è certo una novità. Che diventi quasi impossibile se ci sono lavori in corso è cosa accertata. Cosa fare allora per assicurarsi un posto auto sempre disponibile nonostante il caos? Semplice, basta occuparlo con quel che capita. Facendo un giro per la città ci siamo accorti che la fantasia non manca ed ecco che i posti – anche quelli contornati da strisce blu, quindi a pagamento – sono stati occupati da sacchetti contenenti calcinacci (via Baccarini), scale (in piazza Mimma Pollastrini), sacchi neri (via Aldo Moro, vicino alla Posta). In questo modo si vanno a perdere i soldi chi vorrebbe sostare in quel punto, pagando la sosta, perché il posto è occupato per la maggior parte del tempo da questi “impedimenti” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che trovarein centro adsia difficile non è certo una novità. Che diventi quasi impossibile se ci sonoinè cosa accertata. Cosa fare allora perun posto auto sempre disponibileil caos? Semplice, basta occuparlo con quel che capita. Facendo un giro per la città ci siamo accorti che la fantasia non manca edche i posti – anche quelli contornati da strisce blu, quindi a pagamento – sono stati occupati da sacchetti contenenti calcinacci (via Baccarini), scale (in piazza Mimma Pollastrini), sacchi neri (via Aldo Moro, vicino alla Posta). In questo modo si vanno a perdere i soldi chi vorrebbe sostare in quel punto, pagando la sosta, perché il posto è occupato per la maggior parte del tempo da questi “impedimenti” ...

