Amnesty: “L’appello di Amadeus per Zaki è stato una sorpresa importante” (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “A nome di Amnesty International devo dire che l’appello lanciato da Amadeus per Patrick è stato una sorpresa importante perché pensavamo che alla fine non si sarebbe fatto nulla di tutto questo”. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international, commenta così per l’agenzia Dire le parole del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, pronunciate ieri nel corso della prima serata della kermesse canora, andata in onda su Rai Uno. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “A nome di Amnesty International devo dire che l’appello lanciato da Amadeus per Patrick è stato una sorpresa importante perché pensavamo che alla fine non si sarebbe fatto nulla di tutto questo”. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international, commenta così per l’agenzia Dire le parole del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, pronunciate ieri nel corso della prima serata della kermesse canora, andata in onda su Rai Uno.

amnestyitalia : Oggi siamo stati all’ambasciata dell’Iran a Roma per chiedere che Ahmadreza Djalali sia prosciolto da ogni accusa,… - Agenzia_Ansa : Dal palco dell'Ariston Amadeus lancia un appello per Zaki: 'Patrick torni libero il più presto possibile'. Il ringr… - amnestyitalia : Il padre di Patrick Zaki è ricoverato al Cairo: la sua salute peggiorata a causa della detenzione del figlio.… - giu33liana : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #Nassima al-Sada e altre 12 in carcere durissimo Lottavano per il Diritto delle donne a svo… - mimmogammella2 : RT @vditrapani: Grazie ad #Amadeus per aver raccolto l'appello di @amnestyitalia a chiedere la liberazione di #PatrickZaki dal palco di #Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Amnesty L’appello Svetlana Tikhanovskaya: «La Bielorussia non ha più paura, ma ora abbiamo bisogno di voi» Corriere della Sera