Un anno dal lockdown - Dal 4 marzo aprirà al MeVe la mostra Istantanee dal presente. Testimoni al tempo del Covid19 - Il rumore nel silenzio (Di martedì 2 marzo 2021) ...fotografo trevigiano Daniele Macca che nel corso dell'ultimo anno ha collezionato migliaia di scatti che documentano gli effetti paradossali della pandemia sulle nostre città e nel nostro quotidiano. ... Leggi su comunicati-stampa (Di martedì 2 marzo 2021) ...fotografo trevigiano Daniele Macca che nel corso dell'ultimoha collezionato migliaia di scatti che documentano gli effetti paradossali della pandemia sulle nostre città e nel nostro quotidiano. ...

fattoquotidiano : Matteo Renzi deve dimettersi dal board del FII Institute. In verità non avrebbe mai dovuto accettare l’incarico da… - ZZiliani : Dunque, ecco la prima sentenza sul caso #Suarez: il prof. Rocca, uno degli esaminatori del calciatore inseguito dal… - RaiRadio2 : Perdere l'amore, quando si fa sera ?? Trentatré anni fa Massimo Ranieri vinceva #Sanremo1988 ?? Siamo la Radio Uffic… - MyFairL30806387 : @Quellicometeli1 @GiuliaSalemi93 Poi, penso e ripenso al motivo di questa ostilità verso la coppia. L'anno scorso,… - unddubistschuld : @Ciribini @jeperego E no, qua le scuole non sono chiuse da un anno. Scuole superiori dal 11 gennaio in distanza. È… -