Scadenze fiscali marzo 2021 | ecco le principali

Leggi su leggioggi

(Di martedì 2 marzo 2021) Tra ledi, spicca la proroga del termine per il versamento delle rate 2020 della rottamazione ter e saldo e stralcio, e della prima ratacon termine di scadenza il 1°. Con comunicato stampa del 27 febbraio, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha infatti anticipato l’emanazione del provvedimento che dispone, il differimento a data ancora da destinarsi del termine di versamento per i molti contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata e che oggi si trovano a fare i conti con le difficoltà economico-finanziarie conseguenti all’emergenza sanitaria. Rottamazione ter e saldo e stralcio: proroga in arrivo. Stop ai pagamenti del 1°...