Sartor condannato a un anno e due mesi: aveva una serra di marijuana (Di martedì 2 marzo 2021) Luigi Sartor, quest’oggi ha subito il processo con rito abbreviato, dopo essere stato trovato a coltivare piante di marijuana qualche settimana fa. L’ex difensore di Juventus, Roma, Parma, Inter e Verona, è stato condannato con rito abbreviato ad un anno e 2 mesi di reclusione. Pena che dovrà scontare visto che, non essendo incensurato (fu arrestato per calcioscommesse nel 2011), non può usufruire della sospensione della pena. condannato anche l’amico che era con lui al momento dell’arresto, ma che essendo incensurato ha avuto la sospensione della pena. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Luigi, quest’oggi ha subito il processo con rito abbreviato, dopo essere stato trovato a coltivare piante diqualche settimana fa. L’ex difensore di Juventus, Roma, Parma, Inter e Verona, è statocon rito abbreviato ad une 2di reclusione. Pena che dovrà scontare visto che, non essendo incensurato (fu arrestato per calcioscommesse nel 2011), non può usufruire della sospensione della pena.anche l’amico che era con lui al momento dell’arresto, ma che essendo incensurato ha avuto la sospensione della pena. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ken_parker67 : RT @romatoday: Coltivava serra di marijuana, ex calciatore delle Roma condannato ad 1 anno e 2 mesi - romatoday : Coltivava serra di marijuana, ex calciatore delle Roma condannato ad 1 anno e 2 mesi - surianof : Droga, Luigi Sartor condannato: un anno e due mesi per la serra di marijuana - La Gazzetta dello Sport - Revenge810 : RT @cmdotcom: Luigi #Sartor condannato a un anno e due mesi: l'ex #Juve, #Inter e #Roma aveva una serra di marijuana - tempoweb : La marijuana costa cara a Sartor: condannato #droga #marijuana #calcio #iltempoquotidiano -