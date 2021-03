Sanremo, Orietta Berti protagonista di una piccola disavventura (Di martedì 2 marzo 2021) Inseguita dalla polizia e non riconosciuta Inizia questa sera il Festival della Canzone italiana. Tra gli artisti in gara c’è anche Orietta Berti che è una dei personaggi e dei cantanti più attesi anche per la sua esuberanza e per la sua spontaneità. La Berti che è l’artista più anziana (77 anni) in gara, intanto ancor prima che la gara canora sia iniziata si è già fatta riconoscere. Durante il collegamento con “La Vita In Diretta” di Alberto Matano ha spiegato infatti di essere stata fermata dalla polizia. Da Bordighera, dove alloggia, (sempre nei pressi di Sanremo) si stava recando nella cittadina che ospita la rassegna per ritirare gli abiti: peccato che era già scattato il coprifuoco e la polizia (ben tre volanti) non l’ha riconosciuta. Orietta Berti pedinata dalla polizia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 marzo 2021) Inseguita dalla polizia e non riconosciuta Inizia questa sera il Festival della Canzone italiana. Tra gli artisti in gara c’è ancheche è una dei personaggi e dei cantanti più attesi anche per la sua esuberanza e per la sua spontaneità. Lache è l’artista più anziana (77 anni) in gara, intanto ancor prima che la gara canora sia iniziata si è già fatta riconoscere. Durante il collegamento con “La Vita In Diretta” di Alberto Matano ha spiegato infatti di essere stata fermata dalla polizia. Da Bordighera, dove alloggia, (sempre nei pressi di) si stava recando nella cittadina che ospita la rassegna per ritirare gli abiti: peccato che era già scattato il coprifuoco e la polizia (ben tre volanti) non l’ha riconosciuta.pedinata dalla polizia ...

chiara_autiero_ : RT @amaricord: Apro Twitter e in tendenza c'è Amadeus, Fiorello, Orietta Berti e Achille Lauro. Perché l'Italia è una repubblica fondata su… - BiciSenzaColore : RT @GPasqui: +++ Orietta Berti non scenderà le scale di Sanremo: 'Ho provato l'altro giorno e quasi quasi mi rompo la testa, meglio evitare… - fabiosawAriana : RT @GPasqui: +++ Orietta Berti non scenderà le scale di Sanremo: 'Ho provato l'altro giorno e quasi quasi mi rompo la testa, meglio evitare… - noregvets : RT @GPasqui: +++ Orietta Berti non scenderà le scale di Sanremo: 'Ho provato l'altro giorno e quasi quasi mi rompo la testa, meglio evitare… - 361_magazine : #Sanremo2021: Orietta Berti già protagonista...anche fuori dal palco -