Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic debutta all'Ariston: "Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo"

"Ho detto di sì subito. Amadeus ha detto 'Meglio giocare con me che contro di me'. Poi non so niente del programma, ma sono presente. Qui cercherò di essere me stesso. Amadeus mi ha detto tutto andrà bene, 'devi essere te stesso'". Con queste parole il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic, nome a sorpresa di questo Festival, si è presentato per il suo debutto al Teatro Ariston. "Penso che tutto andrà bene e se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo. Se faccio bene meglio ancora, perché avrò un altro lavoro. Quando faccio calcio sono concentrato. Questa cosa la faccio per dare indietro all'Italia tutto quello che ha fatto per me. Ho chiesto cos'è Sanremo? La cosa più grande che abbiamo. Ok allora la faccio

