Sampdoria | Quagliarella spaventa il Genoa | ecco il suo bilancio

La Sampdoria lima gli ultimi dettagli prima del derby, in programma per domani sera: Quagliarella può essere la chiave per battere il Genoa La Sampdoria si prepara a scendere in campo contro il Genoa nella prossima giornata di campionato. Gli uomini di Claudio Ranieri arrivano al derby in un momento particolarmente complesso della stagione: Fabio Quagliarella, capitano e simbolo dei blucerchiati, può essere la chiave per tornare al successo. Il numero 27, in ventuno precedenti in Serie A, ha messo a segno ben 5 reti e servito 3 assist con i rossoblù, numeri che fanno di lui l'uomo più pericoloso per la retroguardia di Davide Ballardini.

