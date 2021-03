Russia | Mattarella | ' Gorbaciov interprete cambiamento | ha ricomposto fratture Europa' **

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La ricorrenza del suo novantesimo compleanno mi offre la gradita opportunità di farle pervenire i più cordiali rallegramenti e i migliori auguri della Repubblica italiana. Il popolo italiano conserva vivida memoria delle visite da lei effettuate nel nostro Paese e desidera unirsi a quanti, in questa giornata, le testimoniano stima e considerazione". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato Mikhail. "Chiamato ad assumere le più alte responsabilità politiche nel suo Paese, ella -scrive il Capo dello Stato- ha saputo interpretare profonde aspettative di rinnovamento e ha fornito un coraggioso contributo -sottolineato dalla attribuzione del Premio Nobel per la Pace- al superamento di consolidate tensioni internazionali e alla ricomposizione di...

