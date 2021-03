TV7Benevento : Pd: Lotti, 'serve spazio riformista vero, in Assemblea chiariremo questo punto'... - Maxirobby : @giadif @LeonardoCaciopp @Amos8125 @claud9048 Giova' ste categorie io non l'ho mai usate. L'obiettivo è la costruzi… - suckervwolfhard : oggi ho scoperto che il latino serve ad aiutare lotti - Il_Lotti : @gauliotavazzani @marcomaffei12 @mariiin_04 @Luca_Gualtieri1 Perché manca un piccolo punto: utilità. Anche i miei c… - Il_Lotti : @gauliotavazzani @marcomaffei12 @mariiin_04 @Luca_Gualtieri1 A cosa serve ad un primitivo un'auto nella steppa? In… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotti serve

SardiniaPost

E' stato questo uno dei passaggi chiave dell'intervento di Lorenzo Guerini all'Assemblea di base riformista che si sta chiudendo con l'intervento di Luca. Del Congresso 'non si può avere paura',...Come arrivare dunque all'obiettivo? Semplice, ragionano nel Pd non zingarettiano,una bella ... Lucae il ministro della Difesa Lorenzo Guerini . Anche se, sussurrano al Nazareno, per ...Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Il Pd deve essere un partito unito. Al contempo però ha bisogno di avere al proprio interno uno spazio riformista vero. Come Base riformista ci siamo e ci saremo. La prossim ...Questa la prima considerazione di Serse Cosmi, neo allenatore del Crotone Calcio subentrato appena ieri dopo l’esonero di Giovanni Stroppa. Una decisione che, come ha spiegato lo stesso presidente Gia ...