Pd: Borghi, 'da Conte lezione sbagliata, da noi Fregoli non trova casa' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Vede, professor Conte, se questa è la sua prima lezione da leader di un partito che si propone di allearsi con noi, è proprio una lezione sbagliata"; "il suo “populismo sano” del suo primo governo, così come il “sovranismo gentile” sostenuto da Di Maio prima di ribattezzarsi “moderato e liberale” (Piero Gobetti da lassù si eserciti nella pratica del perdono...) non appartiene in alcun modo al nostro perimetro di azione". Lo scrive su Facebook Enrico Borghi, della presidenza del Gruppo del Pd alla Camera. "Lasci stare la pretesa di superiorità morale e di lezione di etica. Non solo perchè il Pd non è “il partito delle lobby”, ma è una comunità di milioni di donne e di uomini con una loro Storia di impegno e di passione al servizio delle loro comunità, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Vede, professor, se questa è la sua primada leader di un partito che si propone di allearsi con noi, è proprio una"; "il suo “populismo sano” del suo primo governo, così come il “sovranismo gentile” sostenuto da Di Maio prima di ribattezzarsi “moderato e liberale” (Piero Gobetti da lassù si eserciti nella pratica del perdono...) non appartiene in alcun modo al nostro perimetro di azione". Lo scrive su Facebook Enrico, della presidenza del Gruppo del Pd alla Camera. "Lasci stare la pretesa di superiorità morale e didi etica. Non solo perchè il Pd non è “il partito delle lobby”, ma è una comunità di milioni di donne e di uomini con una loro Storia di impegno e di passione al servizio delle loro comunità, che ...

borghi_claudio : @doctor_milano @LegaSalvini @AlbertoBagnai Non abbassiamo la guardia ma direi che qualche passo nella direzione giu… - borghi_claudio : @icksx @turpemonatto @fbozza No, il problema di questi qui è che sono i trollini di conte che sono ancora in serviz… - borghi_claudio : @Katmas72 @AMorelliMilano Ma vedi... non avevamo voluto andare al governo nemmeno nel conte 1... un motivo se prefe… - TV7Benevento : Pd: Borghi, 'da Conte lezione sbagliata, da noi Fregoli non trova casa'... - Agenparl : BORGHI (PD), LA LEZIONE SBAGLIATA DEL PROFESSOR CONTE - -