Nettuno | progetto ‘Tamponi solidali’ | 5000 test rapidi gratuiti per i cittadini

E' stata approvata questa mattina la delibera di Giunta relativa al progetto "Tamponi Solidali" che prevede l'esecuzione di 5600 test rapidi gratuiti alla cittadinanza, in particolare alle fasce meno agiate e maggiormente esposte alla diffusione del Coronavirus. I tamponi verranno effettuati dalle Volontarie Infermiere della Croce Rossa Italiana Anzio – Nettuno, con la collaborazione volontaria dell'U.N.I.T.A.L.S.I. – Sottosezione di Albano e della Protezione Civile presso i locali dell'ANDOS Onlus Nazionale in Via Lucania 4 a Nettuno. L'esito del tampone verrà comunicato all'utente e, in caso di positività, verrà trasmesso ai Medici di Base per i provvedimenti consequenziali. "Ringrazio tutti i componenti dell'Unità di Crisi del Comune di Nettuno, con ...

