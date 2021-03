Max Gazzè | un successo mondiale in gara a Sanremo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Romano di nascita, europeo di adozione, Maxadolescente si trasferisce in Belgio, dove frequenta la Scuola europea, si dedica al basso elettrico e si esibisce con diversi gruppi nei locali di Bruxelles. Per cinque anni è bassista, arrangiatore e coautore dei “4 Play 4”, formazione inglese di Northern Soul. Rientrato a Roma nel 1992, si dedica alla sperimentazione nel suo studio di registrazione, mentre compone colonne sonore ed inizia a collaborare con artisti come Alex Britti, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. I primi lavori (e i primi Festival) di MaxTra il 1994 e il 1995 lavora alla realizzazione del primo album “Contro un’onda del mare”, che pubblica nel 1996 e presenta in versione acustica nel tour di Franco Battiato. Nel 1999 è in concorso al Festival dicon “Una musica può fare”.Nel 2000 pubblica il ...