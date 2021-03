Madame, chi è la giovane cantante in gara a Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Madame è tra i big che stasera si esibiscono sul palco dell’Ariston. Alle spalle già grandi successi nonostante la giovane età Questa sera sul palco dell’Ariston vedremo esibirsi quattro nuove proposte e tredici big, tra questi c’è Madame, la più giovane tra i concorrenti. Conosciamola meglio. Francesca Calearo, in arte Madame, è nata a Vicenza nel 2002 e il suo è un talento innato per la musica rap. Infatti, in breve tempo si afferma sulla scena musicale italiana: a diciannove anni ha già conquistato quattro dischi d’oro per “Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”, uno di platino per “L’anima”, insieme a Marracash e ha all’attivo importanti duetti con Marracash, Negramaro e Ghali. Può essere considerata “la nuova voce libera della musica italiana”. Madame “usa un linguaggio in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 marzo 2021)è tra i big che stasera si esibiscono sul palco dell’Ariston. Alle spalle già grandi successi nonostante laetà Questa sera sul palco dell’Ariston vedremo esibirsi quattro nuove proposte e tredici big, tra questi c’è, la piùtra i concorrenti. Conosciamola meglio. Francesca Calearo, in arte, è nata a Vicenza nel 2002 e il suo è un talento innato per la musica rap. Infatti, in breve tempo si afferma sulla scena musicale italiana: a diciannove anni ha già conquistato quattro dischi d’oro per “Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”, uno di platino per “L’anima”, insieme a Marracash e ha all’attivo importanti duetti con Marracash, Negramaro e Ghali. Può essere considerata “la nuova voce libera della musica italiana”.“usa un linguaggio in ...

