M5S: Spadafora, 'Conte non sia operazione comunicazione per coprire contraddizioni' (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - "E' ovvio -ha proseguito Spadafora- che il percorso ormai è avviato, però il come, il quando, in che modo, con quali ruoli e soprattutto con quali garanzie non solo di autonomia, credo che il presidente Conte stia valutando, anche insieme ad una squadra, ai suoi consiglieri, anche tutte le cose prettamente organizzative del Movimento: il simbolo, l'associazione, il rapporto con Rousseau, tutto quello che fino ad oggi è stata l'organizazione del Movimento 5 stelle è che però ha dimostrato di avere delle lacune oggettive che oggi non possono essere non prese in considerazione". Occorre "capire come Conte vorrà orientare la piattaforma Rousseau, se la vorrà ancora utilizzare. Credo che sia importante che il Movimento 5 stelle non cambi ogni volta le regole in base alla necessità o alle persone ma si dia delle regole ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - "E' ovvio -ha proseguito- che il percorso ormai è avviato, però il come, il quando, in che modo, con quali ruoli e soprattutto con quali garanzie non solo di autonomia, credo che il presidentestia valutando, anche insieme ad una squadra, ai suoi consiglieri, anche tutte le cose prettamente organizzative del Movimento: il simbolo, l'associazione, il rapporto con Rousseau, tutto quello che fino ad oggi è stata l'organizazione del Movimento 5 stelle è che però ha dimostrato di avere delle lacune oggettive che oggi non possono essere non prese in considerazione". Occorre "capire comevorrà orientare la piattaforma Rousseau, se la vorrà ancora utilizzare. Credo che sia importante che il Movimento 5 stelle non cambi ogni volta le regole in base alla necessità o alle persone ma si dia delle regole ...

