Luca Larenza | una collezione e il restauro dei telai del Museo della Seta

(Di martedì 2 marzo 2021) Condensa riflessione, amore per la natura, contemplazione la collezione FW 2021 di Luca Larenza. Una proposta che si affida ai toni naturali del beige e del blu, e che scalda attraverso tessuti e texture avvolgenti, morbidi come i cardigan di lana merino a punti alternati, o maxi-pull in lana con motivo pixel multicolor o a trecce.