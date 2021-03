Lazio-Torino ufficialmente non disputata (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La partita tra Lazio e Torino, in programma alle 18.30, è stata ufficialmente dichiarata non disputata in virtù dell'assenza della formazione granata allo stadio Olimpico. Il Torino non è partito alla volta di Roma come da disposizione dell'Asl di Torino, che ha imposto la quarantena obbligatoria a tutto il gruppo squadra. L'arbitro Piccinini dovrà ora trasmettere il referto al giudice sportivo che deciderà sull'eventuale sconfitta per 3-0 a tavolino, come già accaduto nel precedente di Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre.Alle 19.20, dopo i canonici 45? di attesa, la Lazio ha cominciato a lasciare lo stadio Olimpico di Roma, a seguito dell'ufficialità dell'annullamento della gara. I giocatori erano arrivati allo stadio con mezzi propri. Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La partita tra, in programma alle 18.30, è statadichiarata nonin virtù dell'assenza della formazione granata allo stadio Olimpico. Ilnon è partito alla volta di Roma come da disposizione dell'Asl di, che ha imposto la quarantena obbligatoria a tutto il gruppo squadra. L'arbitro Piccinini dovrà ora trasmettere il referto al giudice sportivo che deciderà sull'eventuale sconfitta per 3-0 a tavolino, come già accaduto nel precedente di Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre.Alle 19.20, dopo i canonici 45? di attesa, laha cominciato a lasciare lo stadio Olimpico di Roma, a seguito dell'ufficialità dell'annullamento della gara. I giocatori erano arrivati allo stadio con mezzi propri. Sono ...

DiMarzio : #LazioTorino | Il Consiglio di Lega ribadisce che non ci sarà rinvio - SkySport : ULTIM'ORA ? Lazio-Torino, convocato d'urgenza il consiglio di Lega Si affronta la questione dei protocolli covid ?… - Corriere : Lazio-Torino e il no al rinvio: se la Lega di A dimentica le leggi (e pure il buon senso) - matteonerini : RT @CucchiRiccardo: La Lega non rinvia #LazioTorino. Ha ragione: applica il protocollo. Il #Torino non parte. Ha ragione: rispetta l'indi… - tuttoatalanta : Lazio-Torino, cosa succede ora? Dal rinvio all'iter di Juve-Napoli, tutte le possibilità -