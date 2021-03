Lazio Torino, i convocati di Inzaghi: out Lazzari (Di martedì 2 marzo 2021) Simone Inzaghi, a poche ore dal fischio di inizio tra Lazio e Torino, ha diramato l’elenco dei convocati Nonostante la gara delle 18.30 – tra Lazio e Torino – vedrà in campo solamente la squadra biancoceleste, mister Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Ecco di seguito l’elenco: PORTIERI Alia, Reina, Strakosha DIFENSORI Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric CENTROCAMPISTI Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis ALberto, Lulic, MArusic, Milinkovic, Parolo, Pereira ATTACCANTI Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Simone, a poche ore dal fischio di inizio tra, ha diramato l’elenco deiNonostante la gara delle 18.30 – tra– vedrà in campo solamente la squadra biancoceleste, misterha diramato la lista dei. Ecco di seguito l’elenco: PORTIERI Alia, Reina, Strakosha DIFENSORI Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric CENTROCAMPISTI Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis ALberto, Lulic, MArusic, Milinkovic, Parolo, Pereira ATTACCANTI Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Leggi su Calcionews24.com

