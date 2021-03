Lazio-Torino caos, verso 3-0 a tavolino e poi ricorso (Di martedì 2 marzo 2021) Lazio-Torino è in programma oggi alle 18.30 ma ancora non si sa se si giochi. L'Asl ha imposto la quarantena alla squadra granata visti i dieci casi di positività nella società granata, di cui otto sono calciatori. La Lega Calcio non è intenzionata a predisporre il rinvio lasciando che sia il precedente di Juve-Napoli a parlare: si va verso il 3-0 a tavolino, poi il Toro procederebbe al ricorso. Anche il presidente federale Gravina è intervenuto sulla questione: "C'è una oggettiva impossibilità di disputare la partita - ha detto -. È una situazione diversa rispetto a Juve-Napoli, perché la decisione dell'Asl non è dell'ultima ora".Secondo la Lega, il Torino avrebbe già usufruito contro il Sassuolo del bonus per il rinvio di una gara in stagione in caso di troppe positività nel gruppo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 marzo 2021)è in programma oggi alle 18.30 ma ancora non si sa se si giochi. L'Asl ha imposto la quarantena alla squadra granata visti i dieci casi di positività nella società granata, di cui otto sono calciatori. La Lega Calcio non è intenzionata a predisporre il rinvio lasciando che sia il precedente di Juve-Napoli a parlare: si vail 3-0 a, poi il Toro procederebbe al. Anche il presidente federale Gravina è intervenuto sulla questione: "C'è una oggettiva impossibilità di disputare la partita - ha detto -. È una situazione diversa rispetto a Juve-Napoli, perché la decisione dell'Asl non è dell'ultima ora".Secondo la Lega, ilavrebbe già usufruito contro il Sassuolo del bonus per il rinvio di una gara in stagione in caso di troppe positività nel gruppo ...

SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - SkySport : Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis - DiMarzio : #LazioTorino | Il Consiglio di Lega ribadisce che non ci sarà rinvio - Adnkronos : #Cairo: 'Decisione Consiglio Lega su #LazioTorino? Si commenta da sola' - maxpix69 : @CucchiRiccardo Ma complicata de che! La Lazio andó in Champions con 13 giocatori effettivi! Il Torino poteva gioca… -