Lavoro, Inail: le donne sono le più colpite dai contagi professionali da Covid (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Le lavoratrici sono le più colpite dai contagi professionali da Covid-19. È quanto emerge dai dati del nuovo “Dossier donne” dell’Inail, pubblicato a pochi giorni dalla Giornata internazionale dell’8 marzo. Nonostante nel complesso degli infortuni sul Lavoro la quota femminile si ferma al 36%, infatti, su 147.875 denunce pervenute alla data del 31 gennaio del 2021, 102.942 sono femminili, ossia circa 70 contagi professionali ogni 100. Diversa la situazione tra le vittime, dove la percentuale di donne è del 17,1% dei casi (con 79 decessi su 461), in linea con il dato degli infortuni mortali sul Lavoro nel complesso, che registra il numero maggiore di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Le lavoratricile piùdaida-19. È quanto emerge dai dati del nuovo “Dossier” dell’, pubblicato a pochi giorni dalla Giornata internazionale dell’8 marzo. Nonostante nel complesso degli infortuni sulla quota femminile si ferma al 36%, infatti, su 147.875 denunce pervenute alla data del 31 gennaio del 2021, 102.942femminili, ossia circa 70ogni 100. Diversa la situazione tra le vittime, dove la percentuale diè del 17,1% dei casi (con 79 decessi su 461), in linea con il dato degli infortuni mortali sulnel complesso, che registra il numero maggiore di ...

Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - repubblica : Lavoro, sono le donne le più colpite dal Covid: sette contagi su dieci: I dati dell'Inail rimarcano che la gravità… - MinLavoro : ?? Online il Rapporto sul #MercatoDelLavoro 2020, frutto della collaborazione tra Ministero del Lavoro, @istat_it,… - infoitinterno : Vaccino, infortunio sul lavoro anche per infermieri e operatori no vax contagiati: le indicazioni dell'Inail - infoitinterno : Dall’Inail ok al risarcimento per i sanitari no vax contagiati dal Covid: “Infortunio sul lavoro” -