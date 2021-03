GF Vip 5: la festa per la finale diventa un assembramento e arriva la polizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) festa con assembramento per gli ex concorrenti del GF Vip 5 subito dopo la finale del reality, così interviene la polizia che manda tutti a dormire. Una festa finale un po' troppo affollata per il GF Vip 5 ieri sera a Roma, tanto che la polizia non ha avuto dubbi quando è intervenuta: quello era un assembramento in piena regola. A raccontarlo nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stata Maria Teresa Ruta. Come gli utenti dei social hanno avuto modo di appurare subito, viste le dirette Instagram dei vari ex concorrenti del reality del Canale 5, dopo la proclamazione del vincitore - Tommaso Zorzi - tutti i gieffini, alcuni con parenti e partner al seguito, si sono ritrovati insieme a cena. Nonostante, come la Ruta … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021)conper gli ex concorrenti del GF Vip 5 subito dopo ladel reality, così interviene lache manda tutti a dormire. Unaun po' troppo affollata per il GF Vip 5 ieri sera a Roma, tanto che lanon ha avuto dubbi quando è intervenuta: quello era unin piena regola. A raccontarlo nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stata Maria Teresa Ruta. Come gli utenti dei social hanno avuto modo di appurare subito, viste le dirette Instagram dei vari ex concorrenti del reality del Canale 5, dopo la proclamazione del vincitore - Tommaso Zorzi - tutti i gieffini, alcuni con parenti e partner al seguito, si sono ritrovati insieme a cena. Nonostante, come la Ruta …

