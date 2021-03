Gaeta in lacrime | è morto il popolare dj Claudio Coccoluto

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 2 marzo 2021) Si è spento alle 4.30 nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia., 59 anni, dj di livello internazionale, è stato protagonista in consolle per oltre 40 anni. L’artista, originario di, in provincia di Latina, si è spento oggi martedì 2 marzo, dopo aver lottato per una anno contro la malattia. Tra i primi a volergli rendere omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino. “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”., «Cocco» per gli amici e gli addetti ai lavori, esordisce nel ‘78 come speaker nell’emittente ...