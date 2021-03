Francesca Michielin: età, altezza e XFactor (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Michielin ha raggiunto la popolarità grazie alla vittoria del programma X-Factor nel 2011, anche se la sua carriera musicale ha trovato una propria dimensione distinta successivamente. Lo testimoniano i 4 album e le numerose collaborazioni che ha soli 25 anni la giovane artista può già contare. Chi è Francesca Michielin Nata a Bassano del Grappa, Francesca si avvicina molto presto alla musica: a 9 anni inizia a suonare il pianoforte, mentre il fratello le fa conoscere il rock. Neanche adolescente inizia a studiare basso ed a cantare in alcuni cori locali, poi a 16 anni partecipa a X-factor dove vince la 5° edizione del programma, parte della squadra di Simona Ventura. Nel 2012 pubblica il suo primo EP, Distratto, mentre al Festival di Sanremo di quell’anno duetta con Chiara Civello il brano ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021)ha raggiunto la popolarità grazie alla vittoria del programma X-Factor nel 2011, anche se la sua carriera musicale ha trovato una propria dimensione distinta successivamente. Lo testimoniano i 4 album e le numerose collaborazioni che ha soli 25 anni la giovane artista può già contare. Chi èNata a Bassano del Grappa,si avvicina molto presto alla musica: a 9 anni inizia a suonare il pianoforte, mentre il fratello le fa conoscere il rock. Neanche adolescente inizia a studiare basso ed a cantare in alcuni cori locali, poi a 16 anni partecipa a X-factor dove vince la 5° edizione del programma, parte della squadra di Simona Ventura. Nel 2012 pubblica il suo primo EP, Distratto, mentre al Festival di Sanremo di quell’anno duetta con Chiara Civello il brano ...

