Finti corrieri rubavano nelle case di riposo | arrestati

SensoDiNausea : RT @cavalierepadano: Sommessamente era ora che la magistratura agisse contro queste multinazionali iperprotette. Ma nessuno ricorda i primi… - cavalierepadano : Sommessamente era ora che la magistratura agisse contro queste multinazionali iperprotette. Ma nessuno ricorda i pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Finti corrieri

Il Giorno

Due uomini di 49 e 34 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Varese con l'accusa di aver messo a segno vari furti in diverse strutture che ospitano gli anziani, spacciandosi per, per ...Vittime di falsi tecnici,carabinieri, poliziotti o finanzieri, uomini o donne che si presentano nell'abitazione di persone anziane con diversi pretesti, riuscendo a farsi consegnare ...Varese - Fingevano di essere corrieri per carpire la fiducia dei loro interlocutori. Ma in realtà erano ladri che avevano preso di mira le strutture per anziani e le case parrocchiali. Due uomini di 4 ...Due uomini si fingevano corrieri per svaligiare gli edifici e rivendere su internet la merce rubata: in carcere due italiani di Arcisate e Barlassina ...