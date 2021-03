Euro 2020 | Boris Johnson propone alla Uefa di far ospitare le gare nel Regno Unito

(Di martedì 2 marzo 2021) Il premier britannicoJonhson ha propostodi assegnareal, oltre a rilanciare l’ipotesi di organizzare nel 2030 la Coppa del Mondo, assieme all’Irlanda. Questo per evitare la diffusione dei contagi di Covid-19 e lasciando che la manifestazione si giochi in un solo Paese. E della velocità con cui ilha già vaccinato oltre 21 milioni di persone la proposta potrebbe risultare allettante. “Qualsiasi altra partita, noi siamo pronti ad ospitarla – le parole del Premier al tabloid Sun -. Siamo molto molto determinati anche a riportare a casa il calcio nel 2030. Penso che sia il posto giusto. Siamo la casa del calcio, e nel 2030 sarà il momento giusto. Sarebbe una cosa fantastica per tutto il ...

euronewsit : Istat: nel 2020 il debito pubblico è salito al 155,6% del pil e ammonta a quasi 2.570 milliardi di euro. Un increme… - marcodimaio : L’Emilia-Romagna stanzia 1,6 milioni di euro per rimborsare i canoni di affitto 2020 degli studenti fuori sede. Anc… - Codacons : Il crollo della spesa delle #famiglie del 10,7% nel 2020 equivale a 114 miliardi di euro di #consumi bruciati in un… - MichelottiF : Il Comune di #Siena prosegue il percorso a favore della digitalizzazione, sburocratizzazione e semplificazione dell… - sportface2016 : #Euro2020 nel Regno Unito grazie alla campagna vaccinale: la proposta di #BorisJohnson alla #Uefa -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

UEFA.com

... il Parlamento ha continuato a prevedere una voce di spesa per la tenuta del forum - anche nella finanziaria delsono stati accantonati circa 200mila. Convocare l'incontro implica un ...Una progressiva riapertura ha avuto inizio dall' 11 maggio, ma i contagi identificati in ... compralo al miglior prezzo da Amazon a 479. 2 condivisioni Condividi Tweet Vittorio Pipia FONTE ...La Regione Emilia-Romagna è pronta a sostenere le famiglie in difficoltà, grazie a un fondo da più di 1,6 milioni di euro: ER.GO, l'Azienda regionale per il diritto agli studi, rimborserà i canoni pag ...Spesa regionale paralizzata; Commissione bilancio rinviata; Impugnate anche la variazioni del bilancio 2020 dal Consiglio dei Ministri; Crolla l’impalcatura dei conti siciliani; ...