Corriere : ?? È morto Claudio Coccoluto - fanpage : È morto Claudio #Coccoluto - repubblica : ?? È morto il dj Claudio Coccoluto. Aveva 59 anni, ha fatto ballare intere generazioni - paoloangeloRF : Morto il dj internazionale Claudio Coccoluto - totorocat1 : RT @ilpost: È morto a 58 anni Claudio #Coccoluto. Tra gli anni Ottanta e Novanta era diventato uno dei dj di musica house più conosciuti in… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Claudio

a 59 anniCoccoluto, dj conosciuto in tutto il mondo. Secondo il Corriere della Sera, l'artista si è spento all'alba di martedì nella sua casa di Cassino. Da un anno lottava contro una ...Coccoluto, 59 anni, dj di livello internazionale, protagonista in consolle da oltre quarant'anni. L'artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, si è spento martedì 2 marzo alle ...Roma, 2 marzo 2021 - Lutto nel mondo della musica. E' morto questa notte - all'età di 59 anni - a Cassino, nella sua abitazione, il dj di fama mondiale Claudio Coccoluto, indiscusso leader della music ...Claudio Coccoluto, lo storico dj è morto all’età di 59 anni. Coccoluto era da tempo malato. Indiscusso protagonista della scena clubbing italiana e mondiale e icona della house music anni ’90 era orig ...