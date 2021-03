Draghi firma nuovo DPCM Speranza | “DAD in zone rosse o con alta incidenza”

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Il “to dal Presidente del Consiglio, è in vigore dal 6 di marzo al 6 di aprile”. Lo ha confermato il Ministro della Salute Robertonella conferenza stampa a Palazzo Chigi con le misure contro la pandemia, insieme al Ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, al presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, e al presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Divieti e restrizioni, dunque, resteranno in vigore quindi anche a Pasqua e Pasquetta. Il“prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali che sono vigenti”, ha spiegato. “Il principio guida deladottato dopo confronto ampio con Parlamento e Regioni – ha sottolineato ...

commenta Dai cinema ai parrucchieri, dai ristoranti alla scuola: l'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio , Mario, detta le nuove misure anti - Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile , includendo dunque anche Pasqua e Pasquetta (4 - 5 aprile). Confermate la fascia bianca con contagi inferiori a 50 ogni ...In zona rossa tutte le scuole saranno in didattica a distanza. Lo ha chiarito il ministro della Salute, Roberto Speranza, annunciando lada parte del presidentedel nuovo Dpcm. 'Didattica a distanza - ha sottolineato il ministro - anche per le scuole nei territori dove il tasso di incidenza su 100mila abitanti in 7 giorni ...20:30:57 Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO ...Il ministro della Salute Speranza e la ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini hanno illustrato i contenuti del nuovo decreto ...