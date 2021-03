Draghi firma nuovo Dpcm | in zona rossa chiuse scuole e parrucchieri | in arancione decidono i governatori

(Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente Mariohato oggi ildecreto del presidente del Consiglio dei ministri () che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19. Ilsarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l`eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Ecco una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.ZONE BIANCHE Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per lagialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l`obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i ...

antoniospadaro : Oggi si terrà l'incontro #bilaterale Italia ???? - Santa Sede???? nell'anniversario della firma dei Patti Lateranensi.… - Corriere : Nuovo Dpcm Covid, oggi la firma: dal coprifuoco agli spostamenti, ecco tutte le norme - Corriere : ?? Spostamenti, negozi, palestre, piscine, scuole: oggi la firma del nuovo Dpcm - Agenpress : Covid. Draghi firma il dpcm. Speranza, restano fasce rischio a colori. In vigore da 6/3 a 6/4… - zazoomblog : Covid Draghi firma il suo primo Dpcm scuole chiuse nelle zone rosse - #Covid #Draghi #firma #primo #scuole -

Zone arancioni leggi anche Dpcm, c'è la firma di Draghi. Speranza: "Scuole chiuse in zona rossa" I presidenti delle regioni potranno chiudere le scuole in tre casi: nelle aree in cui abbiano adottato ...In zona rossa tutte le scuole saranno in didattica a distanza. Lo ha chiarito il ministro della Salute, Roberto Speranza, annunciando la firma da parte del presidente Draghi del nuovo Dpcm. 'Didattica a distanza - ha sottolineato il ministro - anche per le scuole nei territori dove il tasso di incidenza su 100mila abitanti in sette ...