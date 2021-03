Digital Green Pass, il passaporto Covid per tornare a viaggiare: l’idea della Ue (Di martedì 2 marzo 2021) La Commissione Europea lavora ad una proposta legislativa, che verrà presentata questo mese, per un Digital Green Pass. Un Passaporto Covid con tutte le informazioni necessarie per tornare gradualmente a muoversi e viaggiare in Europa e nel mondo. All’insegna della privacy dei cittadini. Cos’è e a cosa servirà il Digital Green Pass L’obiettivo della proposta di legge portata avanti dalla Commissione Ue è “consentire ai cittadini di muoversi gradualmente in sicurezza nell’Unione o all’estero, per lavoro o per turismo” Il Digital Green Pass servirà a “facilitare la vita degli europei”, ha detto via Twitter la presidente ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) La Commissione Europea lavora ad una proposta legislativa, che verrà presentata questo mese, per un. Unaportocon tutte le informazioni necessarie pergradualmente a muoversi ein Europa e nel mondo. All’insegnaprivacy dei cittadini. Cos’è e a cosa servirà ilL’obiettivoproposta di legge portata avanti dalla Commissione Ue è “consentire ai cittadini di muoversi gradualmente in sicurezza nell’Unione o all’estero, per lavoro o per turismo” Ilservirà a “facilitare la vita degli europei”, ha detto via Twitter la presidente ...

