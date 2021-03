Covid, firmato il primo Dpcm di Draghi: scuole chiuse in zona rossa. Stretta anche sulle zone ad alto contagio (Di martedì 2 marzo 2021) Il decreto in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, Pasqua compresa. Nelle regioni gialle e arancioni con 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti serve l'ordinanza dei governatori per chiudere gli istituti ma i criteri sono rigidi. Finanziata la proroga dei congedi parentali... Leggi su repubblica (Di martedì 2 marzo 2021) Il decreto in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, Pasqua compresa. Nelle regioni gialle e arancioni con 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti serve l'ordinanza dei governatori per chiudere gli istituti ma i criteri sono rigidi. Finanziata la proroga dei congedi parentali...

