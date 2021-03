Covid e scuola, Sebastiani (Cnr): passaggio da dad ad aula “fa crescere indice Rt del 25%” (Di martedì 2 marzo 2021) “Ci sono numerosi studi relativi a decine e decine di Paesi che dimostrano che il passaggio dalla didattica a distanza a quella in presenza fa crescere l'indice Rt del 25%, mentre il passaggio inverso lo fa abbassare nella stessa misura”. A dirlo è stato il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Cnr. Intervenendo su Rai Radio 1, ha aggiunto: "Il problema non è la scuola in sé, che è sicura, quanto il complesso delle attività connesse, come i trasporti e la stessa socialità”. Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 marzo 2021) “Ci sono numerosi studi relativi a decine e decine di Paesi che dimostrano che ildalla didattica a distanza a quella in presenza fal'Rt del 25%, mentre ilinverso lo fa abbassare nella stessa misura”. A dirlo è stato il matematico Giovanni, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Cnr. Intervenendo su Rai Radio 1, ha aggiunto: "Il problema non è lain sé, che è sicura, quanto il complesso delle attività connesse, come i trasporti e la stessa socialità”.

