Contagi continuano a crescere, il sindaco chiude gli uffici comunali (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel comune di Somma Vesuviana registriamo altri 29 nuovi positivi. Domani chiusura di tutti gli uffici comunali, sull’intero territorio di Somma Vesuviana per consentire la sanificazione di tutti gli ambienti. In questo momento abbiamo 134 positivi attivi di cui 2 ricoverati in ospedale e 141 persone in sorveglianza sanitaria”. Queste le parole di Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. “Multe e controlli a tappeto con l’impegno dei Vigili Urbani che qualche giorno fa sono stati costretti ad intervenire nella piazzetta del Borgo antico del Casamale. Vedo tanti giovani la sera in piazza e senza mascherine. L’appello non lo faccio più ai giovani ma ai genitori: “L’Istituto Superiore della Sanità ed anche la Regione Campania raccomandano di uscire solo in caso di necessità e di evitare rapporti extra ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel comune di Somma Vesuviana registriamo altri 29 nuovi positivi. Domani chiusura di tutti gli, sull’intero territorio di Somma Vesuviana per consentire la sanificazione di tutti gli ambienti. In questo momento abbiamo 134 positivi attivi di cui 2 ricoverati in ospedale e 141 persone in sorveglianza sanitaria”. Queste le parole di Salvatore Di Sarno,di Somma Vesuviana. “Multe e controlli a tappeto con l’impegno dei Vigili Urbani che qualche giorno fa sono stati costretti ad intervenire nella piazzetta del Borgo antico del Casamale. Vedo tanti giovani la sera in piazza e senza mascherine. L’appello non lo faccio più ai giovani ma ai genitori: “L’Istituto Superiore della Sanità ed anche la Regione Campania raccomandano di uscire solo in caso di necessità e di evitare rapporti extra ...

