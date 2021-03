Austria-Danimarca spaccano la Ue "Vaccini? Produrremo con Israele" (Di martedì 2 marzo 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz ha annunciato che “Austria, Danimarca e i membri del gruppo ‘First Mover’ in futuro non faranno più affidamento sull’Ue e, insieme a Israele, produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per far fronte ad ulteriori mutazioni del coronavirus” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 2 marzo 2021) Il cancelliereco Sebastian Kurz ha annunciato che “e i membri del gruppo ‘First Mover’ in futuro non faranno più affidamento sull’Ue e, insieme a, produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per far fronte ad ulteriori mutazioni del coronavirus” Segui su affaritaliani.it

