Arbitri & Arbitri – Valerio Marini è l’arbitro di Sassuolo-Napoli (Di martedì 2 marzo 2021) Arbitri & Arbitri – Valerio Marini sarà l’arbitro che dirigerà Sassuolo-Napoli, gara valida per la venticinquesima giornata di campionato. Per la venticinquesima giornata di campionato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 2 marzo 2021)saràche dirigerà, gara valida per la venticinquesima giornata di campionato. Per la venticinquesima giornata di campionato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

FBiasin : Se vogliamo che questa cosa degli arbitri finalmente 'dotati di parola' abbia una qualche utilità, dobbiamo evitare… - ZZiliani : Oggi è l'anniversario del gol di #Muntari. Era il 25 febbraio 2012 e gli arbitri e i guardalinee avevano un bidone… - ZZiliani : Avete mai letto sulla #Gazzetta un titolo che dica: “Quante volte in dubbio... pro-Juve”, o un pezzo intitolato “La… - JTriplete : #legab Si spera che queste siano le ultime scorie delle scellerate scelte dell'incapace scadente #nicchi che… - ultrainstroll : RT @parallelecinico: Si chiama 'regball', è una variante del basket che giocano in Russia. Non sappiamo altro. Ci sembra un basket con poch… -