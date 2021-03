Annicke | la donna che in una notte cambiò la vita di Albert Fouquet di Eight&Bob

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 marzo 2021) Si dice che ladi, il fondatore di Eight&Bob,in unad’inverno, dopo aver incontrato una giovanedalla bellezza travolgente. Il suo nome era. Era l’anno 1936 e, giovane rampollo dell’aristocrazia francese, si recò a Megève (luogo d’incontro in genere per l’aristocrazia europea) per presenziare ad una cena organizzata dal caro amico Nicolas.aveva la fama del tipico gentiluomo francese ed era conosciuto soprattutto per i profumi che creava nel suo piccolo laboratorio e che poi regalava (e dedicava) ai suoi amici. Quella sera, a cena,conobbe la bella, una ragazza austriaca, ...