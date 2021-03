Zona arancione: Firenze diventa un'enorme area per picnic (Di lunedì 1 marzo 2021) Il clima mite degli ultimi giorni e le limitazioni per spostamenti e aperture della Zona arancione hanno visto i fiorentini sgranchirsi le gambe con lunghe passeggiate nei parchi cittadini e sui ... Leggi su firenzetoday (Di lunedì 1 marzo 2021) Il clima mite degli ultimi giorni e le limitazioni per spostamenti e aperture dellahanno visto i fiorentini sgranchirsi le gambe con lunghe passeggiate nei parchi cittadini e sui ...

CottarelliCPI : Ha ragione il sindaco Sala. Troppa gente in giro oggi a Milano. Sembra che non ci siamo accorti che la variante ing… - myrtamerlino : #Milano, ieri sera i #Navigli. Da domani la #Lombardia sarà zona arancione e allora mi chiedo, ma i CONTROLLI ma do… - RegioneLazio : #COVID19 ??La provincia di Frosinone passa in Zona Arancione. L’ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 dell’1… - folucar : RT @donnadimezzo: è chiaro a tutti che la zona ‘arancione scuro’ è una tragica presa per il culo, vero? - Nanoalto : RT @donnadimezzo: è chiaro a tutti che la zona ‘arancione scuro’ è una tragica presa per il culo, vero? -