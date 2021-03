Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 16:30 (Di lunedì 1 marzo 2021) Viabilità DEL 1 MARZO 2021 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO UN CANTIERE ATTIVO GENERA CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR A POMEZIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021)DEL 1 MARZOORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE ENINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LAFIUMICINO UN CANTIERE ATTIVO GENERA CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR A POMEZIA IN VIA DEI CASTELLINI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Chiusa al momento la corsia laterale di via Prenestina altezza via Valente per intervento dei vigi… - romamobilita : #Roma #viabilità Casilina, traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra via Isnello e via di Vermicino in… - romamobilita : #Roma #viabilità Cantieri sulla Colombo, traffico rallentato nel tratto compreso tra via di Mezzocammino e via di M… - romamobilita : #Roma #viabilità dalle 22 di mercoledì scatterà la terza fase dei lavori sul Ponte della Magliana: il viadotto sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 03 - 2021 ore 15:30 VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2021 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMA TERAMO ...

Roma, Santori - Picca (Lega): "Stop ad abbattimenti indiscriminati di alberature" ... in una lettera - diffida inoltrata alla sindaca Raggi e agli organi competenti di Roma Capitale, ...gli esemplari di varie specie e dimensioni che sono dislocati nelle aree verdi e lungo la viabilità ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera DEL 1 MARZO 2021 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITETERAMO ...... in una lettera - diffida inoltrata alla sindaca Raggi e agli organi competenti diCapitale, ...gli esemplari di varie specie e dimensioni che sono dislocati nelle aree verdi e lungo la...