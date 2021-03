Vaccino Covid-19, Sputnik V approvato. Uno studio dello Spallanzani approva lo Sputnik V: “Ottimo profilo di sicurezza” (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo essere stato avvolto, ai suoi esordi, in un clima di incertezza e mancanza apparente di dati ufficiali, nelle ultime settimane il Vaccino russo Sputnik V sembra raccogliere sempre più feedback positivi da parte di organi scientifici e istituzioni. L’ultimo studio a confermare la validità del Vaccino russo è l’istituto Spallanzani di Roma, che in uno studio ha confermato quanto già dichiarato in precedenza da una ricerca pubblicata su The Lancet che confermava sia l’efficacia del prodotto che la validità delle caratteristiche del Vaccino. Sputnik V: cosa sta aspettando l’Ema Sputnik V è uno dei vaccini che sono al vaglio dell’Ema, e che nei prossimi mesi potrebbero essere ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo essere stato avvolto, ai suoi esordi, in un clima di incertezza e mancanza apparente di dati ufficiali, nelle ultime settimane ilrussoV sembra raccogliere sempre più feedback positivi da parte di organi scientifici e istituzioni. L’ultimoa confermare la validità delrusso è l’istitutodi Roma, che in unoha confermato quanto già dichiarato in precedenza da una ricerca pubblicata su The Lancet che confermava sia l’efficacia del prodotto che la validità delle caratteristiche delV: cosa sta aspettando l’EmaV è uno dei vaccini che sono al vaglio dell’Ema, e che nei prossimi mesi potrebbero essere ...

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - robertalombardi : Prima la Moratti propone di distribuire il #vaccino alle Regioni in base al PIL, poi #Bertolaso di dare priorità a… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, la Lombardia non riesce a fissare gli appuntamenti agli ultraottantenni e dà la colpa ai produttori… - FQuartarone : RT @evagiovannini: Intanto Orbán - si vaccina con Sinopharm, il vaccino cinese - apre allo Sputnik, senza aspettare il vagli dell’EMA. Do… - RisatoNicola : RT @BluDiChina: Cosa sappiamo sul vaccino di #Cuba contro #COVID?19 #coronavirus -