Tutto su Matilda de Angelis a Sanremo 2021 dopo il nudo in The Undoing (Di lunedì 1 marzo 2021) Cosa c'è da sapere su Matilda de Angelis attrice e co-conduttrice di Sanremo 2021? In molti non la conoscono ancora ma siamo sicuri che l'attrice saprà farsi valere sul palco dell'Ariston proprio come ha fatto sul set di The Undoing, la miniserie tv che l'ha vista splendere anche al fianco di stelle del calibro di Nicole Kidman e Hugh Grant senza mai fare brutta figura. Lei è tra le giovani promesse del cinema italiano e il suo primo lancio verso il successo è arrivato con Veloce come il vento. Matilda de Angelis attrice tra cinema e tv In breve tempo l'interprete bolognese è diventata una delle attrici più richieste sopratTutto grazie alla propria versatilità e al proprio talento.

