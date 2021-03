Truffe, violenze sessuali e omicidio colposo: arrestato ‘mago’ a Reggio Calabria (Di lunedì 1 marzo 2021) Il modus operandi era sempre lo stesso: il ‘mago’, approfittando della fragilità e della vulnerabilità delle sue vittime, convinte di essere colpite da negatività o sfortune, e facendo leva su una delle tradizioni popolari più radicate, con amuleti e talismani portafortuna venduti a peso d’oro, procedeva all’ incantesimo con la promessa di sconfiggere il “Maligno”. I Carabinieri della compagnia di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, nonché della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della moglie, 37enne. Durante la celebrazione di alcuni di riti esoterici, il millantatore è riuscito anche ad abbindolare tre donne che si erano rivolte a lui per riconquistare la propria anima gemella e violentarle. I due coniugi sono ritenuti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Il modus operandi era sempre lo stesso: il, approfittando della fragilità e della vulnerabilità delle sue vittime, convinte di essere colpite da negatività o sfortune, e facendo leva su una delle tradizioni popolari più radicate, con amuleti e talismani portafortuna venduti a peso d’oro, procedeva all’ incantesimo con la promessa di sconfiggere il “Maligno”. I Carabinieri della compagnia dihanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, nonché della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della moglie, 37enne. Durante la celebrazione di alcuni di riti esoterici, il millantatore è riuscito anche ad abbindolare tre donne che si erano rivolte a lui per riconquistare la propria anima gemella e violentarle. I due coniugi sono ritenuti ...

