Trofeo Laigueglia 2021, la Ineos presenta una selezione stellare. Al via Moscon, Bernal e Kwiatkowski (Di lunedì 1 marzo 2021) La startlist che si sta delineando per il Trofeo Laigueglia 2021 può essere definita in un modo solo: stellare. Il Team Ineos ha da pochi minuti diramato i nomi dei convocati e la selezione che schiererà il team britannico pullula di grandi corridori. A capitanare l'ex Sky, infatti, ci sarà un tridente composto dal colombiano Egan Bernal, dal polacco Michal Kwiatkowski e da un reddivivo Gianni Moscon. I tre si presentano al via del Trofeo Laigueglia con uno stato di forma decisamente buono. Bernal è reduce dal secondo posto al Tour de la Provence, mentre Kwiatkowski ha conquistato la piazza d'onore all'Etoile de Bessèges.

